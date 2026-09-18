Le parole di David Guetta sui temi più caldi di casa Fiorentina all'antivigilia della gara con il Napoli

Redazione VN
Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

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Il giornalista e direttore del Pentasport di Radio Bruno, David Guetta, ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Atta lo stiamo aspettando dall'inizio della stagione, quel calciatore straripante che vogliamo vedere. Un allenatore pensa anche all'equilibrio, quindi penso che per vedere Fagioli e Oulai insieme ancora si dovrà aspettare un po' di tempo. Fagioli non è un incontrista, ma ha una qualità simile a quella di De Sisti, che tra i centrocampisti attualmente in rosa spicca: ossia capire prima degli altri dove potrebbe finire il pallone e quindi essere molto bravo in fase di intercettazione del pallone. Su Ndour ancora c'è da capire che tipo di calciatore è, soprattutto per il fatto che in estate era stato definito come l'unico incedibile. Su Oulai invito alla pazienza: lui la palla la va a rubare agli avversari, a differenza di Fagioli.
Guetta Fiorentina

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