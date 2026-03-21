Graziani si domanda: “Perché la Fiorentina va bene solo in Europa?”

Ciccio Graziani: "La vittoria della Cremonese mette pressione, la Fiorentina non sia una vittima contro l'Inter"

Redazione VN 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 22:10)

L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato a RTV38 della situazione viola in vista della sfida contro l'Inter. Le sue parole:

"Il successo della Cremonese ci penalizza, perché accorcia la classifica proprio mentre ci apprestiamo a scendere in campo. Non vorrei che questo risultato trasmettesse eccessiva ansia alla squadra, ma la Fiorentina deve rifiutare il ruolo di vittima sacrificale. Anche se l'Inter sarà affamata di punti per il proprio destino, i viola devono pensare esclusivamente al proprio percorso. È un momento in cui anche formazioni che sembravano ormai al sicuro, come il Cagliari, si ritrovano coinvolte: più squadre saremo nella mischia, maggiori saranno le chance di spuntarla".

La Conference League — Dopo aver superato il Rakow, il sorteggio ha messo sulla strada dei viola gli inglesi del Crystal Palace. Un contrasto di rendimento che Graziani fatica a spiegarsi:

"Le notizie migliori arrivano dall'Europa, seguendo il trend positivo degli ultimi anni. Il paradosso di questa stagione è che, a differenza del passato, brilliamo in coppa ma zoppichiamo vistosamente in campionato, e non è facile capirne il motivo. Il Palace è un avversario temibile, con ambizioni simili alle nostre, ma la priorità assoluta ora deve restare la classifica. C’è ancora il tempo necessario per mettersi in salvo, ma spero non si debba arrivare col fiato sospeso fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. I giocatori sono consapevoli che adesso bisogna lottare, e sono certo che ci proveranno già da domani".

Parisi — In chiusura, Graziani ha speso parole di grande stima per l'esterno viola, sottolineando il suo valore non solo tecnico, ma soprattutto umano all'interno dello spogliatoio: "Ho sempre sostenuto che un profilo come Parisi lo vorrebbero tutti. È un ragazzo che trasmette professionalità pura: ha sempre il sorriso, anche quando parte dalla panchina, e sa fare gruppo come pochi. In campo lotta su ogni pallone, è un esempio di dedizione che fa bene a tutto l'ambiente".