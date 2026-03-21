Biasin: “L’Inter fatica sempre a Firenze. Kean e Esposito? Potrebbero coesistere”

Il commento di Fabrizio Biasin a Radio Bruno in vista di Fiorentina-Inter

Matteo Torniai Redattore 21 marzo - 18:55

Nel corso del Pentasport Radio Bruno, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la sfida tra Fiorentina e Inter, soffermandosi su momento delle due squadre e singoli protagonisti.

L’Inter, pur arrivando da un periodo meno brillante rispetto alla scorsa stagione, resta una squadra di altissimo livello. “Ha avuto ha avuto un leggero calo fisiologico. Dopo alcuni risultati non all’altezza, ha bisogno di rialzarsi”, ha spiegato Biasin. I nerazzurri potranno preparare la gara con ben otto giorni di lavoro, ma dovranno fare a meno di pedine importanti come Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan.

Attenzione però al precedente: “A Firenze l’Inter ha spesso faticato negli ultimi anni”.

Sul lavoro di Cristian Chivu, Biasin ha espresso un giudizio positivo: “Non era facile dare nuova linfa a un gruppo reduce da stagioni intense. Sta facendo molto bene, anche se l’eliminazione europea pesa”.

Capitolo Fiorentina: segnali di crescita evidenti sotto la guida di Paolo Vanoli. “All’inizio ha fatto fatica e sembrava potesse essere in discussione, ma è stato bravo a tenere la barra dritta. Anche il mercato di gennaio ha aiutato: oggi la squadra ha più logica e sta esprimendo il suo potenziale”.

Tra i singoli, elogi per Dodo, tornato su livelli alti, e soprattutto per Fabiano Parisi, definito “la notizia migliore”. Bene anche Rolando Mandragora per continuità, mentre Nicolò Fagioli resta, secondo Biasin, un talento sottovalutato: “Ha qualità che pochi hanno, non mi avrebbe sorpreso vederlo in Nazionale”.

Infine, un passaggio sul confronto tra Moise Kean e Francesco Pio Esposito: “Sono due giocatori diversi per esperienza. Kean ha già dimostrato tanto, Esposito è all’inizio ma promette bene. In futuro potrebbero anche coesistere”.