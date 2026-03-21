Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina tra campionato ed Europa, soffermandosi in particolare su Moise Kean.
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R.Galli: “Salvezza a tutti i costi, calendario insidioso. Conference? Un sogno”
L’auspicio è chiaro: vedere finalmente il miglior Kean nella sfida contro l’Inter. “Mi auguro che possa essere il vero protagonista della serata. Questa partita può essere l’antipasto ideale anche in ottica Nazionale”.
Sul momento della squadra, il concetto è netto: la salvezza resta l’obiettivo primario. “Non si poteva chiudere a marzo, si deciderà ad aprile. La lotta resta aperta e il calendario è pieno di insidie”. Dopo la vittoria di Cremona, però, i viola sono chiamati a dare continuità, anche contro le big.
Spazio poi alla Conference League, vista come un’opportunità ma non una priorità assoluta: “È un sogno, e come tale va vissuto. Ma il campionato viene prima: la salvezza deve essere centrata a tutti i costi”.
Infine, un passaggio sulla gestione delle energie: più che l’aspetto fisico, sarà decisiva la tenuta mentale. “Sono giocatori di Serie A, devono essere abituati a giocare ogni tre giorni. La differenza la fa la testa: capire cosa conta davvero nei momenti chiave”.
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