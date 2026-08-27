Ciccio Graziani, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione legata a Kean e altri aspetti legati al campo
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Ciccio Graziani, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione legata a Kean e altri aspetti legati al campo:
Fossi stato in Partici avrei parlato con Kean all'inizio della stagione: se non voleva rimanere bisogna metterlo subito sul mercato. Adesso siamo andati allo scontro con il giocatore che vuole andare via e non si è comportato bene. Quando hanno preso Pellegrino ho pensato che mandavano via Kean: insieme non possono giocare. Se viene Zirkzee è il massimo, lo farei giocare insieme a Pellegrino.
La difesa
Quel tipo di difesa a quattro mi fa paura. Valdepenas e Jimenez non sono capaci a difendere. Con alcune squadre andiamo in difficoltà, c'è tanto demerito della Fiorentina contro la Roma.
Frosinone
Grosso deve vincere questa partita, se non dovesse vincere è già in discussione. Si è creato entusiasmo ma poi contano i risultati. Deve cambiare qualcosa anche nel modo di giocare. Non devi sbagliare anche perché si festeggia il Centenario.
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