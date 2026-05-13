Graziani: “Preoccupato per il post-Rocco. Ecco chi prenderei in panchina”

L'analisi dell'ex attaccante viola, Ciccio Graziani sul presente e il futuro della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno

Alessio Vannini 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 18:18)

Ciccio Graziani è intervenuto al filo diretto al Pentasport di Radio Bruno. La sua analisi su alcuni temi legati alla Fiorentina:

"Bisogna lasciar lavorare Paratici: non si possono fare pagelle dopo appena cinque mesi. Può aver commesso qualche errore nel mercato di gennaio, ma parliamo di un dirigente con un’esperienza internazionale enorme, che conosce i calciatori di tutta Europa. Diamogli tempo. Come si può dire che sia 'troppo' per la Fiorentina? La società ha bisogno di un manager capace di programmare i prossimi tre anni e siamo tutti molto fiduciosi. A mio avviso, ci sarà da fare una mezza rivoluzione, cercando di non sbagliare nulla. La Fiorentina dovrà scegliere un tecnico bravo e supportarlo al meglio nei momenti di difficoltà. L'usato sicuro è Maurizio Sarri, ma dovresti sposare integralmente la sua filosofia di gioco: questa è una responsabilità che dovrà prendersi Paratici."

"Sono preoccupato" — "Mi aspetto, però, una presenza maggiore della proprietà a Firenze. È fondamentale capire se la famiglia Commisso sia ancora interessata a portare avanti il progetto. Io ho dei forti dubbi e sono un po' preoccupato: il figlio non si è mai occupato di calcio e, nonostante la passione della madre, ho l’impressione che oggi la Fiorentina sia una società appetibile per la vendita. La vera garanzia era Rocco; con il resto della famiglia sono più timoroso."

Pioli, De Rossi e Gudmundsson — "Il ritorno diPioli? È stato un disastro. L’esperienza in Arabia potrebbe averlo appagato: è tornato poco determinato e poco propenso a rientrare in un contesto competitivo come quello italiano. Al suo arrivo eravamo tutti entusiasti, ma è apparso scarico e la squadra ne ha risentito. Credo che nemmeno Mourinho avrebbe cambiato l'andazzo di questa stagione. Per il futuro prenderei subito De Rossi: è un professionista che si identifica con la squadra e con il pubblico. Lui sarebbe un segnale positivo e importante. Siamo invece oltre il capolinea con Gudmundsson: ci aspettavamo tanto, ma abbiamo ricevuto poco. Non si capisce nemmeno il suo ruolo: va a prendere palla dai difensori quando dovrebbe stare in attacco. Tra lui e Solomon, prenderei quest'ultimo tutta la vita."