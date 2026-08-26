Le parole di Ciccio Graziani sulla gestione di Moise Kean e altri temi caldi
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Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della vicenda di Moise Kean. Le sue parole:
La maglia azzurra non c'entra niente, c'è una diatriba tra Kean e la società. In più c'è una terza società che vorrebbe prendere il giocatore. Il Como ha già fatto un'offerta che la Fiorentina ha rifiutato. Ma se arriva l'offerta giusta si può fare. Credo che in Kean ci sia la rabbia della gestione della partita contro la Roma. Se vuoi preservare un giocatore non devi farlo giocare per niente. Se Kean non si è allenato avrà i suoi buoni motivi, deve dare delle giustificazioni, altrimenti la società è pronta a prendere provvedimenti perché il calciatore deve essere sempre professionale.
Grosso
Noi non abbiamo visto gli allenamenti, è difficile valutare. Io però non avendo visto Oulai mi è dispiaciuto perché è un ragazzo straordinario che sa giocare bene a calcio. Non mi è piaciuta la formazioni iniziale, ma secondo lui quella era la scelta migliore. Il 4-0 è pesante, ma siamo solo alla prima giornata, non c'è da preoccuparsi o da mettere in discussione Grosso.
Mastantuono
È uno dei pochi che ha preso l'iniziativa andando nell'uno contro uno, non si nasconde. Vuole giocare e avere più palloni possibili. Viene da un campionato che sviluppa il carattere. Non si passa dal Real Madrid per caso. Si muove bene, ha un bel mancino: diamogli tempo.
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