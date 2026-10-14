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Ciccio Graziani ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul rendimento di Nicolò Fagioli e sulla necessità di alzare il livello in vista delle prossime sfide. L'ex viola ha sottolineato come il centrocampista abbia le qualità per crescere ancora, ma debba compiere un salto di qualità soprattutto sul piano della personalità. Poi uno sguardo a Mastantuono e al calendario che attende la squadra di Vanoli.

Fagioli? Dipende da lui

Fagioli per me non è scarso, anzi. Potrebbe raggiungere livelli più alti di quelli visti finora, ma dipende solo da lui. L'ho visto giocare in Nazionale e mi è piaciuto da morire. Mi piacerebbe che anche nella Fiorentina fosse più dentro le azioni. Ovviamente la differenza la fa anche con chi giochi, ma deve fare un salto di qualità dal punto di vista della personalità. Vanoli lo considera un titolare e, se sta bene, gioca sempre. Deve solo fare questo salto di qualità a livello mentale.

Mastantuono titolare a Genova

Se un titolare torna e dice all'allenatore che è in grado di giocare, lo metti in campo. I cinque cambi ti permettono di sistemare le cose a gara in corso.

Il calendario

Adesso arriva un momento difficile: giocherai contro squadre toste e di alta classifica e servirà la miglior Fiorentina. A Genova il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio e io ripartirei dal secondo tempo del Ferraris. Se giochi così, te la puoi giocare con tutti.