Ai microfoni di Dazn ha parlato Roberto Goretti. Le parole del dt viola:

"Il mister ha grande energia, conosce tutto dell'ambiente, è tornato con grande fornza, convinzione ed energia. Vanoli è in piena condivisione con la squadra, l'idea, ed il progetto che si sta cercando di creare. Si è fatto una scelta su un gruppo giovane, c'è da dare l'impronta per un gruppo giovane. Il mister sta parlando tanti ai ragazzi di quello che la Fiorentina rappresenta per Firenze. Spesso al gruppo ripete che essere giovani e futuribili va bene, ma che questa è l'anno del centenario della Fiorentina, e bisogna portare risultati"

Goncalves: "Deve ritrovare condizione dopo un'estate ai margini. Njie è un futuro che deve essere presente, oltre che futuro. Lui e Pedro sono due giocatori scelti per due funzioni differenti, presente e futuro"