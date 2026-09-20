VIDEO - Il derby è tornato: che sfottò fra Milwall e West Ham

Nicolò Fagioli, ha parlato a Dazn nel pre-partita di Fiorentina-Napoli. Le sue parole:

"Per noi questa gara vale 3 punti come le altre, dobbiamo continuare alla grande come le ultime 2, per poi dedicarci alla sosta. Giochiamo contro un avvrsario moto forte, sarà un bel test. Questa per me è una stagone importante, ho 25 anni, ed è il momento di dventare un leader. Quelli che sono qui da tanto tempo devono aiutare i giovani"