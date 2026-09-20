La Fiorentina sulle spalle di Nicolò Fagioli. Con Vanoli l'ex Juventus sta tornando a brillare
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Nicolò Fagioli, ha parlato a Dazn nel pre-partita di Fiorentina-Napoli. Le sue parole:
"Per noi questa gara vale 3 punti come le altre, dobbiamo continuare alla grande come le ultime 2, per poi dedicarci alla sosta. Giochiamo contro un avvrsario moto forte, sarà un bel test. Questa per me è una stagone importante, ho 25 anni, ed è il momento di dventare un leader. Quelli che sono qui da tanto tempo devono aiutare i giovani"
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