Redazione VN
Vanoli

VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

Paolo Vanoli e Max Allegri hanno scelto le loro formazioni ufficiali. Ecco i 22 giocatori che scenderanno in campo al Franchi:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri

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