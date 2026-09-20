VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"
Paolo Vanoli e Max Allegri hanno scelto le loro formazioni ufficiali. Ecco i 22 giocatori che scenderanno in campo al Franchi:
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Pellegrino. All. Vanoli
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Il retroscena, Gazzetta: "Il cambio tattico a cui pensava Grosso prima dell'esonero"
Giovanili
Under 17, Fiorentina-Lecce LIVE: ultimi minuti di primo tempo
Rassegna stampa
Nazione: "Così Vanoli vuole battere Allegri. E il Franchi prepara la coreografia"
Rassegna stampa
CorSport: "Mastantuono la carta per fare male ad Allegri. Vanoli si affida a lui"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti