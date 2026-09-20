Giovanni Manna, ds del Napoli, analizza il momento degli Azzurri. Le dichiarazioni a Dazn:

"La Fiorentina ha una grande condizione atletica, bisogna stare attenti. Lang sta lavorando bene, anche se può, e deve, fare di più. Oggi ha una grande occasione. Favasuli ha una grande mentalità, ha fatto un percorso di gavetta e sacrificio. Per ora ce lo godiamo, ma deve continuare a lavorare giorno per giorno."

Anguissa: "Oggi è con noi, sta bene ed è concentrato. Se riusciremo a trovare una quadra saremo contenti, ma non vedo grosse difficoltà. Se ci sarà la necessità di separarsi non ci saranno grandi problemi, Anguissa ha dato tanto al Napoli, ed il club ha dato tanto a lui"

Su Fagioli e Mastantuono: "L'abbiamo seguito ai tempi del River. Ma nella prima stagione avevamo la necessità di costruire un gruppo solido. Chiaro che piaceva e piace a tutti quanti. Abbiamo parlato con gli agenti. Il Real lo dava le condizioni che gli offriva la Fiorentina. Per una società come il Napoli non era un colpo funzionale. Fagioli è uno di quei calciatori italiani dai quali dobbiamo ripartire, ha una qualità innata. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juventus, ma al di là di quello è un giocatore forte"