L'attaccante argentino ancora a secco

Redazione VN
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

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Ancora una sconfitta per la Fiorentina, superata 2-1 dall’Inter a San Siro al termine di un finale beffardo. Avanti fino al 90’ grazie al gol di Jimenez, i viola hanno subito la rimonta nerazzurra firmata da Thuram e Zielinski.

Ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha commentato la prestazione di Mateo Pellegrino:

Se prendo Pellegrino, devo fare in modo che almeno tre volte a partita guardi il naso verso la porta. Sono preoccupato di questa situazione dalla quale non riusciamo a tirarci fuori le gambe, che dura dall’anno scorso. Qualche segnale dalla squadra, ma i risultati non arrivano. Ci sono squadre allestite peggio della nostra, credo che abbiamo giocatori abbastanza bravi per toglierci da questa situazione e spero il prima possibile. Le due partite contro Atalanta e Sassuolo saranno fondamentali: l’Atalanta non è neanche lontana parente da una squadra di Sarri e il Sassuolo è una squadra tosta. Sono due partite che non puoi permetterti di sbagliare
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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