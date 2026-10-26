L'attaccante argentino ancora a secco
Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?
Ancora una sconfitta per la Fiorentina, superata 2-1 dall’Inter a San Siro al termine di un finale beffardo. Avanti fino al 90’ grazie al gol di Jimenez, i viola hanno subito la rimonta nerazzurra firmata da Thuram e Zielinski.
Ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha commentato la prestazione di Mateo Pellegrino:
Se prendo Pellegrino, devo fare in modo che almeno tre volte a partita guardi il naso verso la porta. Sono preoccupato di questa situazione dalla quale non riusciamo a tirarci fuori le gambe, che dura dall’anno scorso. Qualche segnale dalla squadra, ma i risultati non arrivano. Ci sono squadre allestite peggio della nostra, credo che abbiamo giocatori abbastanza bravi per toglierci da questa situazione e spero il prima possibile. Le due partite contro Atalanta e Sassuolo saranno fondamentali: l’Atalanta non è neanche lontana parente da una squadra di Sarri e il Sassuolo è una squadra tosta. Sono due partite che non puoi permetterti di sbagliare
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