Giorgetti duro sulla Fiorentina: “Dopo 200 milioni spesi siamo penultimi”. Poi su Vanoli: “Per attaccare serve prima di tutto equilibrio”.
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Angelo Giorgetti, noto giornalista fiorentino, è intervenuto ai microfoni di RTV 38 dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Como. Nel suo intervento ha evidenziato soprattutto il contrasto tra gli investimenti effettuati dal club e l’attuale posizione in classifica, sottolineando anche un crescente distacco attorno alla squadra.
Stona tantissimo il mercato della Fiorentina con la classifica attuale. Sono quasi annoiato, perché da un anno ripetiamo sempre le stesse cose. Quello che percepisco è che questo logorio stia abbassando l’attenzione intorno alla Fiorentina, e questa è forse la cosa più grave. Dopo duecento milioni spesi abbiamo una squadra al penultimo posto, senza sapere cosa succederà domani
Giorgetti si è poi soffermato sul lavoro di Paolo Vanoli e sull’identità tattica della squadra
Oggi qualcosa di diverso in campo l’ho visto. Vanoli è tornato con grande entusiasmo, esaltando la rosa che aveva a disposizione. Credo però che si sia anche lasciato condizionare dalle sue stesse dichiarazioni. Per far giocare una squadra all’attacco serve prima di tutto un grande equilibrio
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