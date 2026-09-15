Carmine Gautieri, ex allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento viola e della gara di stasera:

"La Fiorentina ha tutto da perdere in questa partita, specie se consideriamo gli investimenti fatti durante il mercato: tutti si aspettavano un inizio di stagione ben diverso da parte dei viola. Quella di stasera è una gara totalmente differente dalle altre, un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. Bianco e Vanoli sono due ottimi allenatori: il primo ha vinto il campionato a Monza, mentre il secondo ha salvato la Fiorentina da una disastrosa retrocessione. Adesso però entrambi dovranno alzare l'asticella e far fare un salto di qualità alle rispettive formazioni".

Fiorentina

"Nel calcio moderno si creano tantissime soluzioni tattiche giocando con gli esterni a piedi invertiti, una mossa ideale per creare superiorità numerica sulle fasce. La stagione è appena all'inizio, ma la Fiorentina ha l'obbligo di fare risultato, sia stasera contro il Pisa che domenica nell'impegno con il Napoli, proprio per regalare un'iniezione di fiducia a tutto l'ambiente. La rosa viola vanta giocatori di grande spessore e ha il dovere di sfruttare le qualità dei singoli per creare numerose palle gol e segnare molto di più rispetto alla passata stagione".