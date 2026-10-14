I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo
VIDEO - Perugia, Gaucci una furia: "Già se fai l'arbitro hai dei problemi"
Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, ha fatto il punto su alcuni singoli della Fiorentina. Le sue parole:
I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo. La Fiorentina deve trasformare i timori del passato. Per farlo devi riprendere punti contro squadre che ti danno anche morale.
Oulai
È un giocatore molto forte, ma molto giovane. Rischia di rimanere tra le vittime di una stagione che immaginiamo. Credo che le potenzialità di certi giocatori escono fuori.
Goncalves
Ero convinto che il post sosta sarebbe stata la sua chance. Così non è e questo mi preoccupa. Ha buoni numeri, può portare gol e manovra in fase offensiva. Ma non si può pensare che risolva tutti i problemi.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Alzi la mano chi non voleva Oulai titolare
News viola
FOTO - Paratici avvistato a Roma a vedere il Real e il figlio Lorenzo
Esclusive
VN - Atta out col Como. Pronto Brescianini e non Goncalves
Radio e tv
Galbiati contro Vanoli: "Sta pagando l'intervista al Corriere dello Sport"
News calciomercato
Palmieri sibillino: "Thorstvedt? Qualcuno ogni giorno gli dava fastidio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti