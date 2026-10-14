I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo

Redazione VN
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Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, ha fatto il punto su alcuni singoli della Fiorentina. Le sue parole:

I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo. La Fiorentina deve trasformare i timori del passato. Per farlo devi riprendere punti contro squadre che ti danno anche morale.

Oulai

È un giocatore molto forte, ma molto giovane. Rischia di rimanere tra le vittime di una stagione che immaginiamo. Credo che le potenzialità di certi giocatori escono fuori.

Goncalves

Ero convinto che il post sosta sarebbe stata la sua chance. Così non è e questo mi preoccupa. Ha buoni numeri, può portare gol e manovra in fase offensiva. Ma non si può pensare che risolva tutti i problemi.
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