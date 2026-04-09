Roberto Galbiati, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole su alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Paratici segnale di un’altra società. Kean? Con l’Italia ha giocato”
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Galbiati: “Paratici segnale di un’altra società. Kean? Con l’Italia ha giocato”
Il commento dell'ex viola Roberto Galbiati
Considerando le assenze della Fiorentina vedo il Crystal Palace favorito al 60%, anche se le Eagles hanno perso alcuni giocatori. Non stanno andando granché, sono poco sopra la salvezza. Giocare in Inghilterra è dura, i ritmi sono alti. La Conference League è il loro unico obiettivo: sono salvi e fuori dalle coppe nazionali.
Kean e Gudmundsson—
E' chiaro che in merito alla questione c'è di mezzo anche il calciatore: ha giocato due partite con l'Italia e ora si ferma. Gudmundsson? Il problema non è con chi gioca, ma come gioca. Deve fare la differenza.
La dirigenza—
Se prendi uno come Paratici e gli fai un contratto del genere vuol dire che la società è già di qualcun altro. Giuseppe è diventato presidente dopo la scomparsa del padre, poi non si è presentato. Penso che Paratici sia il ponte verso il futuro.
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