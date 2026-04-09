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Galbiati: “Paratici segnale di un’altra società. Kean? Con l’Italia ha giocato”

Kean
Il commento dell'ex viola Roberto Galbiati
Redazione VN

Roberto Galbiati, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole su alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

Considerando le assenze della Fiorentina vedo il Crystal Palace favorito al 60%, anche se le Eagles hanno perso alcuni giocatori. Non stanno andando granché, sono poco sopra la salvezza. Giocare in Inghilterra è dura, i ritmi sono alti. La Conference League è il loro unico obiettivo: sono salvi e fuori dalle coppe nazionali.

Kean e Gudmundsson

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E' chiaro che in merito alla questione c'è di mezzo anche il calciatore: ha giocato due partite con l'Italia e ora si ferma. Gudmundsson? Il problema non è con chi gioca, ma come gioca. Deve fare la differenza.

La dirigenza

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Se prendi uno come Paratici e gli fai un contratto del genere vuol dire che la società è già di qualcun altro. Giuseppe è diventato presidente dopo la scomparsa del padre, poi non si è presentato. Penso che Paratici sia il ponte verso il futuro.

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