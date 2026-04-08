Gudmundsson arma in più: la Fiorentina si affida all’islandese

Gudmundsson protagonista in Conference League: numeri e motivazioni lo rendono centrale per la Fiorentina contro il Crystal Palace.

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio anche ad Albert Gudmundsson, indicato come uno degli uomini chiave della Fiorentina nella sfida europea contro il Crystal Palace.

L’islandese sarà sicuramente in campo, anche grazie alla squalifica che gli impedirà di giocare in campionato, e rappresenta una delle principali certezze offensive della squadra viola. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Gudmundsson è tra i migliori marcatori della Fiorentina, al pari di Moise Kean.