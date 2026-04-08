Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio anche ad Albert Gudmundsson, indicato come uno degli uomini chiave della Fiorentina nella sfida europea contro il Crystal Palace.
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Gudmundsson arma in più: la Fiorentina si affida all’islandese
L’islandese sarà sicuramente in campo, anche grazie alla squalifica che gli impedirà di giocare in campionato, e rappresenta una delle principali certezze offensive della squadra viola. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Gudmundsson è tra i migliori marcatori della Fiorentina, al pari di Moise Kean.
In Conference League il suo impatto è stato particolarmente significativo: diversi contributi decisivi, spesso arrivando dalla panchina, a conferma della sua capacità di incidere anche a gara in corso. Emblematico il rigore trasformato nei minuti finali contro il Rakow, che ha regalato una vittoria fondamentale ai viola.
Per Gudmundsson, inoltre, c’è anche una motivazione personale: lasciarsi alle spalle le delusioni europee del passato e provare a essere protagonista fino in fondo. La Fiorentina si affida anche al suo talento per continuare a sognare un’altra finale.
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