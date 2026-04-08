Questa mattina, la Gazzetta dello Sport si è soffermata su Moise Kean, uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Fiorentina e Crystal Palace in Conference League.
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Kean scalda i motori: obiettivo titolare contro il Crystal Palace
L’attaccante viola non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, ma ha già dimostrato grande determinazione nell’ultima gara di campionato, stringendo i denti e scendendo in campo nonostante gli acciacchi. L’obiettivo ora è partire titolare nella sfida europea, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra.
Lo staff tecnico punta forte su di lui per continuare il percorso in Conference League e alimentare il sogno di un nuovo approdo in finale. Kean, dal canto suo, vuole ritrovare brillantezza e incisività sotto porta, per trascinare la Fiorentina in un momento decisivo della stagione.
Resta aperto il ballottaggio con Piccoli, ma la sensazione è che questa volta possa toccare proprio a Kean guidare l’attacco viola.
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