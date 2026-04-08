Kean scalda i motori: obiettivo titolare contro il Crystal Palace

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport si è soffermata su Moise Kean , uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Fiorentina e Crystal Palace in Conference League.

L’attaccante viola non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, ma ha già dimostrato grande determinazione nell’ultima gara di campionato, stringendo i denti e scendendo in campo nonostante gli acciacchi. L’obiettivo ora è partire titolare nella sfida europea, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra.