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Kean scalda i motori: obiettivo titolare contro il Crystal Palace

Kean scalda i motori: obiettivo titolare contro il Crystal Palace - immagine 1
Moise Kean punta una maglia da titolare contro il Crystal Palace: condizioni da valutare ma resta il riferimento offensivo.
Redazione VN

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport si è soffermata su Moise Kean, uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Fiorentina e Crystal Palace in Conference League.

L’attaccante viola non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, ma ha già dimostrato grande determinazione nell’ultima gara di campionato, stringendo i denti e scendendo in campo nonostante gli acciacchi. L’obiettivo ora è partire titolare nella sfida europea, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra.

Lo staff tecnico punta forte su di lui per continuare il percorso in Conference League e alimentare il sogno di un nuovo approdo in finale. Kean, dal canto suo, vuole ritrovare brillantezza e incisività sotto porta, per trascinare la Fiorentina in un momento decisivo della stagione.

Resta aperto il ballottaggio con Piccoli, ma la sensazione è che questa volta possa toccare proprio a Kean guidare l’attacco viola.

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