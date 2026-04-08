Mandragora e Dodò verso il rientro. Parisi e Solomon in dubbio

Verso Fiorentina-Crystal Palace: Mandragora e Dodo pronti al rientro, Kean da gestire, restano in dubbio Parisi e Solomon

Tra recuperi importanti e situazioni ancora da valutare, La Repubblica si è soffermata sulle condizioni della rosa della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Crystal Palace.

Restano, invece, in dubbio Parisi e Solomon. Il primo è alle prese con un fastidio persistente dopo un colpo subìto contro l’Inter, mentre il secondo non ha ancora smaltito del tutto la lesione al retto femorale che lo tiene fermo da settimane. Entrambi rappresenterebbero risorse preziose per qualità e imprevedibilità, ma la loro presenza a Londra resta incerta.