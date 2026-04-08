Tra recuperi importanti e situazioni ancora da valutare, La Repubblica si è soffermata sulle condizioni della rosa della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Crystal Palace.
Repubblica Firenze
Mandragora e Dodò verso il rientro. Parisi e Solomon in dubbio
Le notizie positive riguardano Mandragora, pronto a rientrare dopo il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime uscite. Il centrocampista spinge per partire titolare, anche se resta da capire quale potrà essere il suo minutaggio. Buone indicazioni anche su Dodò, che dovrebbe tornare a occupare la corsia destra dopo essere stato fermato a scopo precauzionale.
Segnali incoraggianti arrivano anche da Moise Kean: il dolore alla tibia sinistra resta da gestire, ma il lavoro degli ultimi giorni lascia pensare a una sua disponibilità per la gara contro gli inglesi, pur con qualche inevitabile cautela.
Restano, invece, in dubbio Parisi e Solomon. Il primo è alle prese con un fastidio persistente dopo un colpo subìto contro l’Inter, mentre il secondo non ha ancora smaltito del tutto la lesione al retto femorale che lo tiene fermo da settimane. Entrambi rappresenterebbero risorse preziose per qualità e imprevedibilità, ma la loro presenza a Londra resta incerta.
Secondo il quotidiano, la Fiorentina spera di recuperare il maggior numero possibile di giocatori per affrontare al meglio una sfida fondamentale, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno Conference League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA