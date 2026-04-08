Gazzetta: “A Londra con i big. Dubbi solo a centrocampo”

Tra infortunati e dubbi di formazione, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che Paolo Vanoli schiererà contro il Crystal Palace.

Tra i pali si rivedrà David De Gea , reduce da prestazioni convincenti in campionato e pronto a tornare in Inghilterra da avversario dopo gli anni al Manchester United. In difesa, con Rugani fuori dalla lista UEFA, la coppia dovrebbe essere Pongracic-Ranieri , mentre sulle fasce Gosens è confermato e si spera nel recupero di Dodò .

A centrocampo pesa l’assenza di Brescianini, escluso dalla lista europea, mentre restano da valutare le condizioni di Mandragora . Ndour è pronto a partire titolare . Sicura è la presenza di Fagioli vista anche la squalifica rimediata in campionato.

Sugli esterni offensivi, Solomon e Parisi non sono al meglio e potrebbero partire dalla panchina, lasciando spazio ancora a Harrison. Con Gudmundsson e Kean a completare l'attacco.