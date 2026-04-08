José Altafini: “Kean è cresciuto molto, lo vedrei bene al Milan”

José Altafini su Moise Kean: "E' cresciuto molto. Ha potenzialità interessanti"

Josè Altafini, ex attaccante di Milan e Napoli tra le altre, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport per parlare del Milan. Tra i vari argomenti toccati c'è anche Moise Kean, l'attaccante viola che nell'ultimo periodo è stato spesso accostato ai rossoneri in ottica mercato.

Su chi punterebbe per il ruolo di numero 9?

"Mi piace Kean, non è colpa sua se l'Italia è andata fuori dai Mondiali. Tra Nazionale e Fiorentina ha segnato diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centroavanti bravo e dalle potenzialità interessati; per questo dico che lo vedrei bene in maglia rossonera".