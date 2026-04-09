Il procuratore Lorenzo De Santis, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato di alcuni temi legati al momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Santis: “Paratici può portare la Fiorentina in EL. Cosa influenza il mercato”
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De Santis: “Paratici può portare la Fiorentina in EL. Cosa influenza il mercato”
Il commento di Lorenzo De Santis sul momento della Fiorentina in ottica mercato
Il Viola Park è stato pensato per per iniziare un percorso che vedesse la Fiorentina a livello internazionale. Paratici è un dirigente importante con esperienze sia in Italia che all'estero, per questo può riportare la Fiorentina dove le compete, magari in Europa League vincendo la Conference.
Il mercato—
Il mercato sarà influenzato dalla partecipazione o meno alle coppe. Vincendo la Conference tutto cambierebbe. Kean sta vivendo un'annata difficile. Ci si aspettava un finale di stagione importante, ma è stato rallentato dai problemi fisici. Penso comunque che possa essere una carta importante e la sua assenza contro il Crystal Palace peserà.
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