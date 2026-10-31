Roberto Galbiati, intervenuto a Lady Radio, ha parlato della scelta dell’allenatore e delle difficoltà difensive della Fiorentina
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
Roberto Galbiati, ex difensore viola, è intervenuto a Lady Radio per parlare della possibilità di vedere un allenatore straniero sedersi sulla panchina viola:
Non vedo perché bisogna prendere un allenatore straniero: ci sono tanti italiani bravi ad allenare, anche perché gli allenatori stranieri in Serie A, come ad esempio Runjaić, non stanno brillando. La società dovrebbe cercare di non sbagliare gli allenatori a inizio stagione.
Sulle polemiche intorno alle sostituzioni
Sfido tutti a vedere la panchina della Fiorentina in questo momento: non ha grandi possibilità, anche per via degli infortuni. L’unico reparto dove ha più opportunità per intervenire è quello offensivo.
Difficoltà difensive
Questa squadra, in fase di non possesso, è molto carente: non ha giocatori bravi ad andare ad attaccare la palla. Ndour ci ha messo 7 ore a rincorrere De Ketelaere senza nemmeno prenderlo. È una squadra costruita per giocare a pallone, ma non molto per difendere.
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