Roberto Galbiati, ex difensore viola, è intervenuto a Lady Radio per parlare della possibilità di vedere un allenatore straniero sedersi sulla panchina viola:

Non vedo perché bisogna prendere un allenatore straniero: ci sono tanti italiani bravi ad allenare, anche perché gli allenatori stranieri in Serie A, come ad esempio Runjaić, non stanno brillando. La società dovrebbe cercare di non sbagliare gli allenatori a inizio stagione.

Sulle polemiche intorno alle sostituzioni

Sfido tutti a vedere la panchina della Fiorentina in questo momento: non ha grandi possibilità, anche per via degli infortuni. L’unico reparto dove ha più opportunità per intervenire è quello offensivo.

Difficoltà difensive

Questa squadra, in fase di non possesso, è molto carente: non ha giocatori bravi ad andare ad attaccare la palla. Ndour ci ha messo 7 ore a rincorrere De Ketelaere senza nemmeno prenderlo. È una squadra costruita per giocare a pallone, ma non molto per difendere.