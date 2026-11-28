Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex viola Roberto Galbiati ha analizzato il momento complicato della squadra, partendo dallo sfogo di mister Vanoli dopo Monza: "Con quella frase ('Devono imparare ad avere un pizzico di umiltà, proprio come il loro allenatore'. Ndr), Vanoli ha voluto mettere un discreto mattone nello zaino dei giocatori della Fiorentina. Credo lo abbia detto perché pensa veramente di aver visto una squadra poco umile". Inevitabile anche un passaggio sulle possibili suggestioni per la panchina futura e sui profili legati alla dirigenza: "Cambio in panchina? Poi chi prendi? Conte? Credo Conte lo vogliano tutti. Igor Tudor è un profilo che è pronto per tutte le squadre, in passato ha già lavorato con Paratici. Però poi mi pare che quelli che hanno lavorato con Paratici non facciano molto bene".

Linea verde e mancanza di personalità: "In mezzo non ci sono Pizarro o Borja Valero"

Galbiati ha poi individuato nei limiti strutturali e caratteriali di una rosa molto giovane il cuore delle difficoltà viola, commentando anche la scelta legata ad Andreazzoli e la cessione di Mandragora: "Andreazzoli? Lo hanno preso per una futura Under 23. Io, fossi un allenatore, vorrei un contratto pluriennale. La capacità di superare i momenti difficili si allena, magari si fa più fatica perché siamo veramente molto giovani. In mezzo al campo non hai Borja Valero, Pizarro o Pecci, quando giocavo io. Siamo giovani e di prospettiva, ma non abbiamo quella personalità lì. Quando andiamo in difficoltà, andiamo in difficoltà vera. Mandragora? La scelta della società è stata un'altra: una linea verde di prospettiva".

"Pensavano alla parte destra, ma serve altro. Ndour? Se lo vuole la Juve..."

L'ex calciatore ha infine allargato lo sguardo sulla strategia societaria e sulle caratteristiche della mediana viola, tra Ndour, Brescianini e le sirene di mercato: "Pensavano di trovarsi a cavallo nella parte destra, magari in una posizione di classifica in cui poter crescere tranquillamente. Ndour gioca perché ha il fisico. Lo vuole la Juve? Ma diamoglielo, no? (Ride. Ndr). Stessa cosa per Brescianini: questo centrocampo non ha fisico".