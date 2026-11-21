L'annata della Fiorentina passerà in larga parte dalle prossime sfide e dal piazzamento al termine di questo ciclo di gare
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Galbiati, ha commentato le prossime partite che la Fiorentina dovrà affrontare in campionato:
Il campionato è complicato, spesso alcuni impegni sembrano agevoli, ma è il campo a parlare. Penso sia meno difficile affrontare avversarie di fascia superiore rispetto a quelle di pari livello, e questa Fiorentina nel corso della stagione lo ha già dimostrato in più occasioni. I viola gestiscono meglio la partita contro squadre che concedono spazi; fanno fatica se devono gestire la partita.
Il calendario
Ancora è presto per giudicare la stagione. L'annata della Fiorentina passerà in larga parte dalle prossime sfide e dal piazzamento al termine di questo ciclo di gare. Un buon bottino di punti potrebbe persino orientare le strategie del mercato invernale. Serve fare più punti possibile. Non è ammissibile essere in zona retrocessione.
Le avversarie
Diverse squadre hanno cambiato allenatore puntando su allenatori che hanno grande dimestichezza con il campionato italiano. Qualche novità tattica ci sarà di certo: presumo che Zanetti imposterà l'Udinese in modo diverso rispetto a Runjaic. Ma non penso ci saranno grosse difficoltà. La Fiorentina deve avere la propria identità.
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