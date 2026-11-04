"ulaï? Vanoli non lo farà mai giocare assieme a Fagioli, ma lo stesso valeva anche per Grosso"
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Dopo il 4-2 della Fiorentina sul campo del Sassuolo, Roberto Galbiati ha analizzato la prova dei viola a Toscana TV, proponendo una mediana diversa per la sfida contro la Juventus:
«Il problema del centrocampo della Fiorentina in questo momento è Fagioli e lo lascerei fuori contro la Juventus. Oulaï? Vanoli non lo farà mai giocare assieme a Fagioli, ma lo stesso valeva anche per Grosso. La coppia in mediana potrebbe essere Oulaï e Ndour, con davanti Gonçalves, Mastantuono e Njie. Gnonto è un cambio che dà freschezza e grinta. […] A tanti giocatori della Fiorentina manca il suo atteggiamento. Gonçalves è partito da sinistra, ma non è un esterno, e si accentrava: in questo modo può essere determinante, non invece se sta troppo largo. Pellegrino ha fatto una partita da 7,5: un gol da vero centravanti che ha rimesso la Fiorentina in partita. Beto invece negativo: ha avuto l’opportunità di segnare e chiudere la gara ma non l’ha fatto. Viery non ha giocato male, così come João Mário. […] Jiménez purtroppo non ne ha fatta una giusta nel secondo tempo. Brescianini si vede poco ma è un elemento che aiuta in mezzo al campo
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