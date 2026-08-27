La Fiorentina è pronta a festeggiare i suoi 100 anni, ma prima è chiamata a battere il Frosinone nella seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta al debutto in campionato: per 4-0 in casa della Roma i viola, per 1-0 allo Stirpe contro la Juventus i ciociari. Grosso attende Alvini per risollevarsi dopo le critiche che hanno fatto seguito alla disfatta dell'Olimpico.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone

Sabato 29 agosto, ore 20.45 Stadio Franchi, Firenze TV DAZN Streaming DAZN Telecronaca In attesa Radio Radio Bruno

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