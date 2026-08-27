Fiorentina-Frosinone, le informazioni su come seguire la partita che sarà seguita dalla grande festa per il Centenario viola
VIDEO VN - Il riassunto della festa per i 100 anni della Fiorentina
La Fiorentina è pronta a festeggiare i suoi 100 anni, ma prima è chiamata a battere il Frosinone nella seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta al debutto in campionato: per 4-0 in casa della Roma i viola, per 1-0 allo Stirpe contro la Juventus i ciociari. Grosso attende Alvini per risollevarsi dopo le critiche che hanno fatto seguito alla disfatta dell'Olimpico.
Dove vedere Fiorentina-Frosinone
|Sabato 29 agosto, ore 20.45
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|In attesa
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Kean al Como, è fatta. Operazione da 40 milioni suddivisi in modo preciso
Calciomercato
Zirkzee è il dopo Kean? Romano: "Offerta e trattativa avanzata"
Esclusive
Paratici, il re del mercato non poteva non sapere
Esclusive
Come giocherebbe Zirkzee in viola e cosa non è andato allo United
Ultime notizie
Quella volta che Zirkzee ha fatto imbestialire la Curva Fiesole
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti