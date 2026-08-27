Fiorentina-Frosinone, le informazioni su come seguire la partita che sarà seguita dalla grande festa per il Centenario viola

Redazione VN
Curva Fiesole

VIDEO VN - Il riassunto della festa per i 100 anni della Fiorentina

La Fiorentina è pronta a festeggiare i suoi 100 anni, ma prima è chiamata a battere il Frosinone nella seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta al debutto in campionato: per 4-0 in casa della Roma i viola, per 1-0 allo Stirpe contro la Juventus i ciociari. Grosso attende Alvini per risollevarsi dopo le critiche che hanno fatto seguito alla disfatta dell'Olimpico.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone

Sabato 29 agosto, ore 20.45 Stadio Franchi, Firenze
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca In attesa
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
dove vederla grafica 26 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti