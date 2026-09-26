Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Benedetto Ferrara, ecco il suo commento sulla Fiorentina durante la sosta nazionali:

Tre settimane sono tante, è una sosta importante per Vanoli per sistemare la squadra, ha aumentato il carico atletico e la preparazione. Per certi versi, una similitudine con la scorsa stagione, anche se quest’anno non c’è solamente l’obiettivo della salvezza, ma anche quello della risalita, di vedere dove può arrivare una squadra con tante qualità.

Sulla rosa viola

Quello che mi piace della Fiorentina è la profondità della rosa, Vanoli si gira verso la panchina e ha tante soluzioni. Questo è un punto di forza rispetto al passato.

Su Vanoli

Vanoli è stato scaricato e ripescato, è un allenatore che vuole dimostrare il suo valore e qui sposo il suo percorso, provo una certa empatia per chi vuole dimostrare di non essere un allenatore normale, ma un uomo che voglia dimostrare che sa fare calcio.

Sulla Fiorentina post sosta

Dopo la sosta mi piacerebbe avere una conferma sulla reattività della squadra, una squadra che sa reagire alle situazioni. Una difesa che deve crescere, vorrei rivedere lo stesso Dragusin visto contro il Napoli, vorrei vedere un Fagioli ancora più forte, perché ha ancora margini di crescita, e infine una competizione sana tra Beto e Pellegrino, così che si spingano uno con l’altro.

Sul centrocampo

Fagioli è un giocatore fondamentale nel centrocampo viola, credo che anche su Ndour il mister ci punterà, è un giocatore che non ruba l’occhio, però c’è un motivo se tutti gli allenatori ci puntano. Atta deve trovare il suo posto nel mondo viola, deve recuperare fisicamente, ma sono convinto che vedremo il vero Atta prima o poi. Oulai è un giocatore che deve leggermente disciplinarsi di più, però, se uno viene paragonato a Kanté, vuol dire che ha delle potenzialità importanti. Brescianini è un mestierante sempre utile. È un bel centrocampo, quando tutti cresceranno potrà diventare un super centrocampo.

Sull'obiettivo viola

Sogno un ritorno in Europa, secondo me fattibile visto anche il momento di altre squadre come il Bologna. La Lazio bisognerà vedere come reggerà. Il Como va misurato con la Champions, non ci sono tante corazzate. Se la Fiorentina riuscirà a trovare compattezza, è una squadra che può trovare grandi soddisfazioni.