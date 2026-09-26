Benedetto Ferrara ha parlato del momento della Fiorentina, della profondità della rosa, del lavoro di Vanoli e del possibile ritorno in Europa
Italia-Belgio 0-2, le reazioni social: "Così non va, squadra imbarazzante"
Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Benedetto Ferrara, ecco il suo commento sulla Fiorentina durante la sosta nazionali:
Tre settimane sono tante, è una sosta importante per Vanoli per sistemare la squadra, ha aumentato il carico atletico e la preparazione. Per certi versi, una similitudine con la scorsa stagione, anche se quest’anno non c’è solamente l’obiettivo della salvezza, ma anche quello della risalita, di vedere dove può arrivare una squadra con tante qualità.
Sulla rosa viola
Quello che mi piace della Fiorentina è la profondità della rosa, Vanoli si gira verso la panchina e ha tante soluzioni. Questo è un punto di forza rispetto al passato.
Su Vanoli
Vanoli è stato scaricato e ripescato, è un allenatore che vuole dimostrare il suo valore e qui sposo il suo percorso, provo una certa empatia per chi vuole dimostrare di non essere un allenatore normale, ma un uomo che voglia dimostrare che sa fare calcio.
Sulla Fiorentina post sosta
Dopo la sosta mi piacerebbe avere una conferma sulla reattività della squadra, una squadra che sa reagire alle situazioni. Una difesa che deve crescere, vorrei rivedere lo stesso Dragusin visto contro il Napoli, vorrei vedere un Fagioli ancora più forte, perché ha ancora margini di crescita, e infine una competizione sana tra Beto e Pellegrino, così che si spingano uno con l’altro.
Sul centrocampo
Fagioli è un giocatore fondamentale nel centrocampo viola, credo che anche su Ndour il mister ci punterà, è un giocatore che non ruba l’occhio, però c’è un motivo se tutti gli allenatori ci puntano. Atta deve trovare il suo posto nel mondo viola, deve recuperare fisicamente, ma sono convinto che vedremo il vero Atta prima o poi. Oulai è un giocatore che deve leggermente disciplinarsi di più, però, se uno viene paragonato a Kanté, vuol dire che ha delle potenzialità importanti. Brescianini è un mestierante sempre utile. È un bel centrocampo, quando tutti cresceranno potrà diventare un super centrocampo.
Sull'obiettivo viola
Sogno un ritorno in Europa, secondo me fattibile visto anche il momento di altre squadre come il Bologna. La Lazio bisognerà vedere come reggerà. Il Como va misurato con la Champions, non ci sono tante corazzate. Se la Fiorentina riuscirà a trovare compattezza, è una squadra che può trovare grandi soddisfazioni.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Prandelli a VN: "Bravo Vanoli, ma Grosso non ha avuto tempo. Attacco? Gestirei così"
Rassegna stampa
CorFio: "Paratici vuole un terzino esperto a sinistra. Tentativo per Udogie?"
Rassegna stampa
Luis Balbo: "Deluso, volevo rimanere a Firenze. Vanoli mi ha insegnato tanto"
Social
City sotto accusa, De Gea al veleno: "Quante Premier avrei vinto quindi?"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Due big di A volevano Oulai. Vanoli lo tiene in panchina per un motivo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti