Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato il momento della Fiorentina in vista della partita di domenica contro il Napoli, soffermandosi in particolare sul ritorno di Paolo Vanoli e sulle possibilità offerte dalla nuova rosa viola:

“Io credo che la storia di Vanoli sia una bellissima storia, per come è andata. È bella perché dopo essere stato scaricato dopo aver salvato una squadra in difficoltà e averci messo tutto se stesso, quest’anno ha l’opportunità di allenare una squadra con ottimi giocatori e che lui stesso ha definito ‘un sogno da allenare’. E questo è un premio per lui. Questa opportunità dà a Vanoli anche la possibilità di rimettersi a lavorare su concetti di calcio, cosa che l’anno scorso era impossibilitato a fare”.

Ferrara si è poi soffermato sulle alternative in attacco: “Io credo che fra Beto e Pellegrino ci sarà spesso una staffetta. Sono due giocatori diversi ma nessuno dei due è la star. Beto è più navigato e magari riuscirà a ritrovarsi. Mastantuono e Njie ci hanno fatto brillare gli occhi con le loro giocate. Il bello di questa squadra in attacco è che hai quattro esterni che puoi usare e intercambiare senza perdere qualità. Anche Gnonto ci mette tanto animo e grinta”.

Sulla difesa, invece, Ferrara evidenzia ancora alcuni aspetti da migliorare: “Si può dire che Valdepenas deve crescere, ma è molto giovane. Dall’altro lato c’è Jimenez che a me piace moltissimo, ma vanno viste le sue reazioni. Ha delle potenzialità tecniche incredibili, ma sia lui che Valdepenas devono migliorare nella fase difensiva”.

Infine, il pensiero va alla sfida contro il Napoli: “La partita di domenica sarà un ottimo test per vedere il livello. Il Napoli è comunque una grande squadra nonostante il momento difficile che sta passando. Quando la squadra cambia allenatore i giocatori tendono sempre a performare meglio. Ma soprattutto c’è un allenatore che è super motivato come Vanoli e vuole dimostrare che è stato sbagliato mandarlo via a giugno. Vanoli non era un nome intrigante, ma è stato l’uomo che ha salvato la Fiorentina ed è stato l’unico a ricevere applausi dai tifosi. La vittoria di Venezia ha mandato via le paure dell’anno scorso. Ma adesso c’è bisogno di confermare le buone impressioni con una squadra di livello come il Napoli. La squadra va ancora aggiustata, Vanoli lo sa, ma il clima è diverso. Si vede che c’è di nuovo entusiasmo e questo rende tutto più semplice”.