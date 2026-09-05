Benedetto Ferrara ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

"Bisogna vincere oggi, contro il Torino, la squadra messa peggio in tutto il campionato. Il Frosinone è una squadra, il Torino è una squadra assemblata alla Cairo. Ci sono 3 ex, e tutti sanno che la paura per gli ex c'è. Bisogna restituire ai tifosi una gioia, dopo che sabato scorso la squadra ha perso 0-3. La festa ci doveva essere, ma è stato surreale dopo quella partita. La Fiorentina è una squadra stilosa, piena di palleggiatori, nata per essere dominante dal punto di vista tecnico."

I singoli: "Masnatuono può giocare largo, come faceva Berardi a Sassuolo, questo è un problema minore. Il problema è la mentalità, non abbiamo interdittori. Serve difendere in modo compatto, non si può giocare in contropiede. Paratici ha scelto Grosso, ma con questa rosa, lo ha quasi obbligato a giocare un certo calcio. Non possiamo pensare che Dragusin sia questo. Quando hai gente di talento, devi fare paura agli avversari. La bellezza vuol dire fantasia, mentre la produttività è quella di fare gol e vincere, dobbiamo essere più leggeri"