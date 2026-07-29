Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare il mercato della Fiorentina, soffermandosi sui temi più caldi dell'estate viola.

Mancano ancora gli esterni offensivi e resta da chiarire la situazione del centravanti, ma è anche vero che prendere attaccanti di alto livello è sempre più complicato rispetto agli altri ruoli. Il mio giudizio su questo mercato, comunque, non cambia: la Fiorentina si sta muovendo con intelligenza, sistemando difesa e centrocampo. L'attacco è il reparto più difficile da completare e forse l'unico rammarico è quello di non vedere ancora il vero reparto offensivo di Grosso nelle prime amichevoli importanti. Vedremo se arriveranno nomi già accostati ai viola oppure qualche sorpresa. Mastantuono? È una di quelle suggestioni che fanno sempre piacere. Costruire un centrocampo con giocatori come Atta e Oulai senza poi completare l'attacco renderebbe tutto inutile. In ogni caso, credo che ci sia da stare tranquilli, ma è ancora troppo presto per valutare il mercato della Fiorentina.