Benedetto Ferrara, nel corso del suo intervento al Pentasport, si è soffermato su Franco Mastantuono. Il talento argentino della Fiorentina è stato accostato a Nico Paz, ma secondo Ferrara è ancora presto per fare confronti: il giocatore del Como ha già dimostrato il proprio valore, mentre Mastantuono ha appena iniziato il suo percorso. Il giornalista ha però sottolineato le qualità del classe 2007 e l'importanza dell'ambiente viola per la sua crescita.

Messi è stato un fenomeno che ha tenuto in piedi il mondo del calcio negli ultimi 20 anni. E' un talento naturale che ha lavorato bene su sé stesso. Il paragone con Maradona è difficile da fare; il calcio negli anni cambia. Ciò che resta di questi campione è come e quanto hanno ispirato i giovani a seguire la loro strada; è buffo pensare che quando lui ha iniziato a giocare Mastantuono non era ancora nato.

Mastantuono come Nico Paz?

Nico Paz è più avanti perché ha già dimostrato il suo valore. Mastantuono comincia adesso il suo viaggio, ha 19 anni ed ha grandi qualità. Io ho fiducia in lui; mi piace la sua leggerezza ma allo stesso tempo è un ragazzo molto maturo e umile. E' un ragazzo che si diverte a giocare a calcio, e divertirsi è fondamentale. La Fiorentina è una squadra di giovani talenti e questo lo aiuterà. Se può giocare a Genova lo valuteranno i test e Vanoli, a 19 anni non credo che il rientro a ridosso della partita sia un problema Lui e Goncalves possono giocare tranquillamente insieme.

Riparte il campionato

Fortunatamente la Fiorentina ci ha lasciato con una buona impressione, ma allo stesso tempo con tanta curiosità. Io ho fiducia in questa sqaudra; serve trovare la giusta compattezza difensiva da parte di tutta la squadra.