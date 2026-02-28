Ferrara: “Ecco l’identità della Fiorentina. Gudmundsson deve svegliarsi”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
La Fiorentina un'identità ce l'ha: è inaffidabile, non ha personalità. Una squadra che vince 3-0 in trasferta, in casa non deve lasciare campo agli avversari. Non può permettersi di non giocare per non subire gol, perché li subisce sempre. La Fiorentina non è capace di gestire sé stessa, è incoerente. Cambiano allenatori e dirigenti, ma la squadra non impara la lezione. Dispiace anche per la gente.
Ciò che resta è l'infortunio di Solomon, che fa arrabbiare perché era inevitabile. Bisogna sperare che Gudmundsson faccia vedere chi è, deve svegliarsi. Rappresenta questa squadra: risultati modesti rispetto alle potenzialità. Deve iniziare ad essere decisivo, il talento c'è.
La Fiorentina ha davanti delle partire in cui deve fare almeno 7 punti. L'Udinese è inaffidabile, non sai mai cosa può fare. All'andata ce l'hanno regalata, non hanno fatto nulla. Udine i primi di marzo evoca delle lacrime, quel ricordo non si cancellerà mai. La Fiorentina deve onorare Astori.
Sono due giocatori diversi. E' una scelta di filosofia di calcio ad Udine. Sono stati gestiti malissimo entrambi dalla società. Così come Ghilardi, sono scelte inspiegabili. Hai rifiutato l'offerta del Napoli per Comuzzo, ma hanno fatto di tutto per mandarlo in Arabia. E' un ragazzo serio che si impegna. Con Fortini la Fiorentina non si è comportata bene: rischi di perderlo a poco, ha un contratto da Primavera. Sono due ottimi giocatori in un momento difficile.
