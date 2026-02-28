Sandrelli: “La Fiorentina si salverà, ma deve lavorare su un aspetto”

Massimo Sandrelli, nel corpo del Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'ultima uscita della Fiorentina in Conference:
La figuraccia fatta in coppa è consonante con la stagione della Fiorentina. In alcune giornate non riesce a ragionare. Vanoli ha detto che non è riuscito a trasmettere la giusta motivazione, ma mi viene da ridere. Ti devi comportare con maturità, non c'è bisogno che Vanoli dicesse qualcosa ai giocatori. Ha bisogno di un sistema che le impedisca di prendere tutti i gol che prende. La squadra prende sempre gol. Sembra non passi il concetto. Vanoli parla sempre di andare avanti, ma c'è bisogno di difendersi.
Sono convinto che la Fiorentina si salvi. Soprattutto perché gli altri perdono persi. Salvarsi per demerito degli altri non è un granché, ma sempre meglio che andare in B.
