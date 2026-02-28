Lo scopritore di Parisi: “Ora è sereno. Può ricoprire più ruoli a centrocampo”

Roberto Filarmonico, scopritore di Parisi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della crescita del terzino viola:
Per noi non è una novità perché conosciamo i valori caratteriali e qualitativi di Fabiano. In questo momento ha trovato serenità. Siamo contenti di quello che sta facendo. Il ruolo? Il mister è stato bravo a leggere le qualità tecniche del ragazzo. Non ha una struttura fisica per fare il difensore, ma ha la velocità per ricoprire tanti ruoli nel centrocampo. La Fiorentina ha speso una cifra importante. E' bravo ad attaccare gli spazi, ha capacità offensive e si mette a disposizione dell'allenatore.
Ha meritato quel posto con tante ottime prestazioni. Quando hai un fattore emotivo che ti permette di sacrificarti, sei amato dalla città. Si sente in debito di correre per un attaccamento alla maglia. Non deve accontentarsi mai. Deve fare il suo lavoro con umiltà e amore. Con il cambiare degli allenatori si è modificato tantissimo: rispetto a Palladino, Vanoli ha dei sistemi di gioco diversi.
