Da Udine: “Zaniolo sta ritrovando sé stesso. Davis partirà dalla panchina”

Davide Marchiol, giornalista di tuttoudinese.it, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durane il Pentasport per parlare della sfida contro la Fiorentina:
Il punto sull'Udinese in vista della gara di lunedì contro la Fiorentina
L'Udinese ultimamente è troppo brutta. Al di là delle sconfitte, che possono capitare in un campionato, non ha mai impensierito il portiere avversario. La Fiorentina è a caccia di punti pesanti, non trovare punti per l'Udinese rischia di farla entrare in un tunnel negativo. E' brutto farsi risucchiare dalle squadre sottostanti che lottano per la salvezza. Un secondo finale di stagione brutto innescherebbe delle riflessioni su Runjaic, non amato dalla tifoseria.
L'infermeria—
Solet non ci sarà sicuramente. Davis è tornato in gruppo, ha fatto un paio di allenamenti. E' verosimile che parti dalla panchina. E' oggetto spesso a infortuni, ha una tabella di lavoro a parte. Con lui vige sempre la regola della cautela. A meno di idee innovative ci sarà Buksa con Zaniolo, anche se con il Bologna non è parso all'interno del gioco.
Zaniolo—
La sua è una buona stagione. In estate c'erano tante aspettative, anche se veniva da diversi fallimenti. All'Udinese serviva un leader della squadra, oltre che ad un giocatore tecnicamente dotato. Zaniolo ha ricevuto fin da subito tanta fiducia sia dall'ambiente che dalla società. E' al centro del progetto. Ha cominciato ha ritrovare sé stesso. Ha margini di miglioramento, deve fare qualcosa di più.
