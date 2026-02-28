Repubblica: “Preoccupazione per Solomon. Out qualche settimana?”

La Conference League ha lasciato strascichi visto che durante la partita contro lo Jagiellonia si sono infortunati Gosens, Lezzerini e Solomon . Il primo ha riportato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Nonostante ciò, lunedì contro l'Udinese dovrebbe essere disponibile seppur con una mascherina protettrice.

Il portiere e l'esterno, invece, hanno accusato un problema al retto femorale della coscia destra. Entrambi verranno sottoposti a esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero. Spifferi dal Viola Park raccontano di una certa preoccupazione soprattutto per le condizioni dell’israeliano: il timore - scrive Repubblica Firenze - è che possa restare fuori per qualche settimana. Sarebbe una tegola non da poco per il club viola che nei prossimi 23 giorni dovrà affrontare una serie di match cruciali per la lotta salvezza (Udinese, Parma, Cremonese, Inter) e il doppio confronto contro il Rakow negli ottavi di Conference League. La società incrocia le dita: Solomon ha mostrato fin dal suo arrivo un ottimo stato di forma, anche se il rientro di Gudmundsson restituisce un pizzico di serenità in quella zona del campo.