Dopo la brutta figura rimediata giovedì sera contro lo Jagiellonia, coincisa comunque con il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, il Corriere dello Sport - Stadio rivela che nella giornata di ieri Vanoli abbia messo sotto torchio la squadra. Ecco il passaggio raccontato dal quotidiano:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Vanoli deluso, confronto al Viola Park. Richieste del tecnico disattese”
Corriere dello Sport
Corsport: “Vanoli deluso, confronto al Viola Park. Richieste del tecnico disattese”
Ieri la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park. Giornata di confronti tra Vanoli e i calciatori dopo la brutta figura di giovedì
Vanoli subito dopo la partita, e ancora di più per modi e tempo a disposizione ieri al Viola Park, è stato deciso e diretto nei confronti del gruppo. A mente fredda ha analizzato la partita, ma più che altro ha evidenziato la richiesta disattesa dai calciatori (di dimostrarsi all’altezza caratterialmente) per sottolineare, in maniera netta ed inequivocabile, il richiamo alla responsabilità e all’esigenza indifferibile di dimostrare identità e senso di appartenenza di fronte al nuovo esame fallito. I confronti al centro sportivo sono quotidiani e coinvolgono le varie anime del club, singolarmente e collettivamente, ancora di più da quando Paratici ha preso possesso dell’ufficio da direttore sportivo. Però il risultato atteso ancora non c’è e la partita di Udine dirà se questa sarà stata la volta buona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA