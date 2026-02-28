Nazione: “Solo brutte notizie. Gli spettri del passato e una Fiorentina B che non va”

" Solo la trasferta di lunedì a Udine chiarirà definitivamente se il brutto k.o. di giovedì contro lo Jagiellonia sia stato solo un episodio isolato all'interno di un momento di rinascita della Fiorentina ". Questo La Nazione in edicola oggi si chiede dopo il brutto scivolone dei viola in Conference che non ha comunque compromesso il passaggio del turno. Al netto del buon periodo dal quale arrivava, nella sfida di Conference con i polacchi la Fiorentina ha sfoderato un autentico compendio di tutti gli errori che avevano contraddistinto la prima parte (abbondante) di questa stagione.

Approccio sbagliato, tanto nel primo quanto nel secondo tempo, scarsa percezione del pericolo, difesa colabrodo e incapacità di 'stare nella sofferenza', oltre alla sensazione che le seconde linee non siano in alcun modo all'altezza della formazione titolare. Contro il Rakow, a meno che i viola non riescano a mettere insieme tra i 4 e i 6 punti nelle prossime gare di Serie A con Udinese e Parma, giocherà ancora la formazione B vista negli ultimi due match europei. Inoltre - scrive il quotidiano - i 120 minuti di giovedì hanno portato in dote solo brutte notizie. Oltre alla regressione generale sul piano della mentalità e del gioco, tre infortuni e tanta fatica accumulata da parte di alcuni big che il tecnico avrebbe volentieri risparmiato per la sfida di dopodomani.