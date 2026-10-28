Le parole di Ferrara sul momento della Fiorentina e il lavoro che deve svolgere Vanoli
Il giornalista, Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Non è bello vedere il vicino che va bene e non fa parte del nostro dna. Però, guardare dei modelli per ispirazione non è sbagliato e la Lazio in questo momento sta facendo grandi cose. Loro non sono un modello, perché sappiamo la situazione tra i tifosi e Lotito, ma stanno continuando a vincere. La sfida con l'Atalanta è importante, perché tornare a vincere in casa sarebbe fondamentale, soprattutto per la classifica. Tutti dicevano che giocare al Franchi era difficile, ma quest'anno ci stanno vincendo tutti. La sfida di domani è tra due squadre in difficoltà, per motivi diversi. Con l'addio di Gasperini è rimasta spaesata, basta vedere cosa è successo dopo. E ora con Sarri ha iniziato un ciclo con idee di calcio completamente diverse. Per la Fiorentina è un'occasione da sfruttare. Ero molto felice del ritorno di Vanoli, ma anche lui sta faticando i questo momento. Spero riesca a ritrovare un equilibrio, perché sta subendo troppi gol. E questo fa paura per il futuro. Non puoi pensare con questa squadra di fare un calcio antitetico: devi avere un gioco, una personalità e tutto questo a partire da domani sera. Da qui a gennaio l'allenatore deve costruire la leadership, prendendo un giocatore e dandogli delle responsabilità.
Sul clima in vista della partita con l'Atalanta
I tifosi sanno leggere come vanno le cose e che questa partita è importantissima, quasi fondamentale, perché ti toglieresti dei pesi grossi. La squadra si deve impegnare, avere più attributi in campo e l'allenatore fare scelte migliori. Oulai non sarà un fenomeno di tattica, ma non mi sembra che gli altri lo siano. E lui è uno dei pochi ad avere garra. Non ne farei a meno ancora una volta.
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