L'analisi dell'ex viola sulle scelte di Vanoli a San Siro

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

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L'allenatore e anche ex viola, Sauro Fattori, ha commentato a RTV38 durante Viola la prestazione della Fiorentina contro l'Inter. Le sue parole:

Io sono preoccupato, più quest'anno dell'anno scorso. Questa squadra per me è messa un po' lì, con un allenatore che a me non è mai piaciuto. Ho paura, comunque, di essere entrati in un tunnel peggiore.

Sugli errori di Vanoli

Per me sono due i fattori determinanti: Paolo è il primo, Vanoli il secondo. Quando fa i cambi sembra l'allenatore dell'altra squadra. Io certe volte non lo riesco a capire, oggi in alcune scelte sembrava il tecnico dell'Inter. Te devi saper leggere la situazione, non mettere gente per non uscirne più. Io vorrei fargli capire che non è obbligatorio fare cinque cambi.
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Su Paratici

Se Paratici è andato a chiamare davvero Mourinho ha davvero dei problemi. Ma come fa uno come il portoghese a venire alla Fiorentina adesso? Anche Maresca impensabile per me. L'unico a cui posso credere è Iraola.

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