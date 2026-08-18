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::writing{variant="document" id="61428" title="Fabbri: "Kean? Lo terrei. Se la Fiorentina vince una coppa festeggio più dell'Europeo""}

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il freschissimo campione europeo nel getto del peso Leonardo Fabbri ha parlato delle prospettive della Fiorentina a pochi giorni dall'esordio in Serie A. Il campione azzurro, grande tifoso viola, ha commentato il mercato della società e si è soffermato anche sul futuro di Moise Kean e sulla sfida contro la Roma.

Il mercato mi piace, Atta è un ottimo acquisto

Kean? Io lo terrei

Roma? Sono fiducioso

"A me è sempre piaciuto tantissimo il calciomercato. D'estate e a gennaio sto sempre a guardare le notizie. Mi piace molto il calcio e il 29 andrò al centenario con mio babbo. È grazie a lui se sono tifoso e penso che anche per lui sarà molto speciale vivere quel momento insieme. Camminare al Franchi mi emoziona sempre. Ripenso a quando ero bambino e andavo allo stadio e, se ci ripenso, mi viene da piangere. Atta mi piace molto, è stata brava la Fiorentina a prenderlo. Anche Viery mi piace molto, così come i terzini, che mi intrigano parecchio. Sono curioso di vedere come saranno messi in campo. Quando vedo una difesa a quattro mi gaso. Sono rimasto traumatizzato dal 3-5-2 di Iachini, quindi vedere che si gioca a quattro mi rassicura".Fabbri ha poi parlato del futuro di Moise Kean, ribadendo la sua preferenza per la permanenza dell'attaccante: "Devo fare i ringraziamenti a Grosso, che si è complimentato con me in conferenza stampa. L'anno scorso purtroppo ero ottimista, però anche quest'anno sono ottimista. Io Kean lo terrei. È difficile trovare attaccanti che fanno gol con la facilità con cui li fa lui. È l'attaccante più forte che ha avuto la Fiorentina dai tempi di Vlahovic, se non addirittura più forte. Lo terrei perché venderlo adesso sarebbe un problema: poi bisognerebbe trovare un sostituto e si rischierebbe di strapagarlo, soprattutto essendo a fine mercato".Infine, il campione europeo ha parlato dell'esordio contro la Roma: "Roma è il debutto più difficile possibile, visto quanto la Fiorentina ha sempre faticato all'Olimpico. Però sono fiducioso e carico come se dovessi fare una gara io. Se la Fiorentina dovesse vincere una coppa, festeggerei più della mia vittoria all'Europeo. Non ho mai avuto l'opportunità di farlo e spero un giorno di poter girare per la strada per festeggiare".