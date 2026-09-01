Il commento dell'ex viola Felice Evacuo a Radio Bruno: il lavoro di Partici sul mercato e quello che attende Fabio Grosso sul campo
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Felice Evacuo ha commentato il mercato della Fiorentina e il complicato avvio di stagione della squadra di Fabio Grosso.
L’ex attaccante ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto da Fabio Paratici, sottolineando però le difficoltà inevitabili legate all’inserimento di numerosi nuovi giocatori:
È stato fatto un mercato molto importante. Sono arrivati tanti calciatori, anche giovani e di grande prospettiva. È normale che mettere insieme così tanti elementi nuovi non sia semplice, ma credo che l’esperienza del direttore e la bravura dell’allenatore possano permettere alla squadra di trovare presto i giusti equilibri.
L’ex centravanti ha poi analizzato il difficile inizio della Fiorentina, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate e da un pesante passivo di sette gol subiti senza riuscire ancora a trovare la via della rete.
Bisogna mettere insieme tanti giocatori nuovi e non è un processo immediato. La partenza non è stata quella che ci si aspettava, soprattutto per quanto riguarda la sconfitta contro il Frosinone, ma credo che la Fiorentina abbia lavorato bene sul mercato. Adesso bisogna trasferire sul campo la qualità della rosa e trovare la quadra.
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