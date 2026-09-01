Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Felice Evacuo ha commentato il mercato della Fiorentina e il complicato avvio di stagione della squadra di Fabio Grosso.

L’ex attaccante ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto da Fabio Paratici, sottolineando però le difficoltà inevitabili legate all’inserimento di numerosi nuovi giocatori:

È stato fatto un mercato molto importante. Sono arrivati tanti calciatori, anche giovani e di grande prospettiva. È normale che mettere insieme così tanti elementi nuovi non sia semplice, ma credo che l’esperienza del direttore e la bravura dell’allenatore possano permettere alla squadra di trovare presto i giusti equilibri.