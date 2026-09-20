Il commento del difensore rumeno alla fine della gara che lo ha visto tra i migliori in campo

Redazione VN
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato a Dazn:

Il Napoli è una squadra forte e che si conosce, ma lo stiamo diventando piano piano anche noi. Arrivano delle prestazioni, oltre che dei risultati. Hojlund? Sappiamo che è fisico e veloce, ci siamo preparati per limitarlo il più possibile.

Miglioramenti

Sono molto autocritico, ricordo tutte le partite. In difesa dobbiamo essere più aggressivi e tenere meglio la fase di costruzione. Siamo sulla strada giusta. Vanoli ci chiede tanta corsa per i compagni, stiamo facendo molto bene.
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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