Beppe Dossena a Radio Bruno: "Fagioli dia di più e lasci stare i social, sono il rifugio di paura e frustrazione".
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Beppe Dossena è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Radio Bruno dove ha parlato così:
Per andare bene non basta comprare giocatori buoni, servono tante componenti. Qualità a Firenze ce n'è. Si è cambiato molto, è vero, ma ognuno ci deve mettere del proprio per trovare la svolta. Fagioli? Non ha espresso ancora tutto il suo potenziale. Per come è il calcio oggi devi rendere tutte le settimane, non puoi sederti. Lui deve chiedere molto di più a sé stesso e prendersi il palcoscenico. Il calcio deve diventare un mantra per tutta la settimana. Chi arriva è perché è mentalmente più forte rispetto agli altri. Le risposte via social? O hai una forza mentale mostruosa o questa roba di porta via energia. Non è l che lui si deve misurare. I social sono il rifugio di paura e frutrazioni. Le forze vanno indirizzate altrove.
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