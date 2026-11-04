"Fagioli? Io credo in Nicolò, quello che ha passato dal punto di vista mentale non è facile"

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Antonio Di Gennaro, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le parole dell'ex viola:

Mourinho alla Fiorentina? José è perfetto per tutti. Viene criticato da tanti ma ora Mourinho è al Real. Alla Fiorentina sarebbe stato qualcosa di strepitoso. Goncalves? Giocatore di grande qualità, fa la differenza in campo. Aspettando Atta, può giocare nel 4-2-3-1 ma non credo che Vanoli metterà i due mediani. Quello che conta ora è la difesa, se non ti metti in testa di non subire diventa difficile. Dragusin sta giocando come al Tottenham, in netta difficoltà. Fagioli? Io credo in Nicolò, quello che ha passato dal punto di vista mentale non è facile. Può giocare da regista, ma vediamo quando rientra Atta.
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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