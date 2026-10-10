Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio di Genoa-Fiorentina. Il tecnico si è soffermato sul lavoro svolto per superare le difficoltà delle ultime settimane e sulla fiducia nei confronti della squadra:

“Abbiamo un pregresso più positivo l’anno scorso e meno positivo quest’anno. Abbiamo cercato di sgombrare la mente da ciò che ci ha condizionato nelle prime settimane. La fiducia della società, confermata sia in pubblico sia in privato, fa piacere e aiuta a lavorare.

Ho lavorato sia calcisticamente che umanamente. Calcisticamente ho cercato di mostrare ai miei giocatori alcuni numeri per fargli vedere che ce la siamo giocata in ogni partita. La maggior parte delle cose le possiamo migliorare e ho cercato di confermare loro che credo in questa squadra e che possiamo tirarci su."