L'ex giocatore di pallanuoto e grande tifoso viola, Gianni De Magistris, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina:
De Magistris: “La Fiorentina non corre. Preparazione al Viola Park? Un errore”
"E' difficile dare una spiegazione al brutto momento della squadra viola. La società fa sapere che va tutto bene e sono tutti d'accordo. Dalle voci che sentiamo in città esce fuori tutto il contrario. Dovremmo vivere lo spogliatoio giornalmente per capire come stanno realmente le cose. Un dato di fatto è che la Fiorentina corre meno della altre squadre. Vorrei tornare alla preparazione. Ho sempre pensato che fare la preparazione al Viola Park con 30/35 gradi non avrebbe aiutato la squadra. Non è possibile fare determinati tipi di lavori con quelle temperature. Il Losanna correva il doppio di noi. Le prossime partite, sulla carta sono facili, ma Cremonese, Parma e Udinese corrono e lottano tantissimo. La cosa grave è che la Fiorentina non mi sembra una squadra. L'allenatore dovrebbe prendere delle decisioni drastiche, come quella di lasciare fuori chi non vuole lottare."
La società—
"La Fiorentina, come si suol dire, è dei fiorentini, però alla fine la proprietà è del Signor Commisso e quindi tu non puoi imporre ad una persona di vendere. Sicuramente uno dei problemi è legato alla distanza del presidente, che purtroppo per motivi di salute non può tornare in Italia. In questo momento non si muove una foglia. L'altro giorno leggevo una cosa che mi ha fatto sorridere: pare che l'attuale direttore generale e il direttore sportivo siano alla ricerca di un nuovo direttore generale e un direttore sportivo. Un vero e proprio paradosso. In questo momento è tutto più difficile, l'unica cosa che possiamo fare è stare uniti."
