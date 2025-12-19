De Magistris: “La Fiorentina non corre. Preparazione al Viola Park? Un errore”

"E' difficile dare una spiegazione al brutto momento della squadra viola. La società fa sapere che va tutto bene e sono tutti d'accordo. Dalle voci che sentiamo in città esce fuori tutto il contrario. Dovremmo vivere lo spogliatoio giornalmente per capire come stanno realmente le cose. Un dato di fatto è che la Fiorentina corre meno della altre squadre. Vorrei tornare alla preparazione. Ho sempre pensato che fare la preparazione al Viola Park con 30/35 gradi non avrebbe aiutato la squadra. Non è possibile fare determinati tipi di lavori con quelle temperature. Il Losanna correva il doppio di noi. Le prossime partite, sulla carta sono facili, ma Cremonese, Parma e Udinese corrono e lottano tantissimo. La cosa grave è che la Fiorentina non mi sembra una squadra. L'allenatore dovrebbe prendere delle decisioni drastiche, come quella di lasciare fuori chi non vuole lottare."