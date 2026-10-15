L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

"L'unico mio dispiacere è quello di non essere rimasto alla Fiorentina. Ho un ricordo bellissimo di Firenze, mi ero affezionato alla piazza. Feci 5 gol nella mia annata, ma fu un anno difficile, ma la squadra era forte. Paratici è stato bravo sul mercato, e per questo io avevo messo la Fiorentina nelle prime 6. Dietro le quinte non so cosa sia successo, ma la squadra è forte, nonostante sia incompleta dietro. Speravo che ci fosse un po' più di leadership, oltre alle qualità tecniche. Atta all'Udinese era forze la mezz'ala più forte in A, tecnicamente parlando, ma non lo sto vedendo a Firenze. Non sta venendo fuori il lato caratteriale in questa squadra"

Le difficoltà: "La Fiorentina ha sofferto Marassi, ma a Firenze non c'è pressione? Da qui vado a giudicare la personalità della squadra, e li dico che non ci siamo. Grosso è un tecnico giovane come carta d'identità, ma ha già 7-8 esperienze in panchina. Questo non è un calcio dove però si può guardare la carta d'identità, vedete Fabregas. La Fiorentina ha preso giocatori che hanno giocato ad alti livelli, non dalla Primavera. A Venezia la Fiorentina mi era piaciuta molto in mediana, a Genova no. Non so se questa sia una squadra umorale, oppure ci siano problemi di leadership. La consapevolezza di non voler ripetere un'annata come quella dell'anno scorso scatta nei giocatori. Comincierò a dire che Fagioli è un grande giocatore quando vedrà un anno e mezzo sui livelli visti a Venezia"